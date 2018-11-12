Пн, 12.11.2018
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Американский истребитель F-18 разбился в японской префектуре Окинава

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Истребитель F-18. Иллюстративное фото.

ФОТО: KIM HONG-JI/REUTERS/Scanpix

Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 в понедельник потерпел крушение в районе японского острова Китадайто в префектуре Окинава, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

Оба пилота успели катапультироваться, позже их подобрал спасательный вертолет.

Самолет, взлетевший с авианосца "Рональд Рейган", совершал тренировочный полет, когда произошла авария.

По данным NHK, авиакатастрофа была вызвана неполадками в работе двигателя.

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