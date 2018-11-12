Американский истребитель F-18 разбился в японской префектуре Окинава
12 ноября 2018, 9:47
Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 в понедельник потерпел крушение в районе японского острова Китадайто в префектуре Окинава, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.
Оба пилота успели катапультироваться, позже их подобрал спасательный вертолет.
Самолет, взлетевший с авианосца "Рональд Рейган", совершал тренировочный полет, когда произошла авария.
По данным NHK, авиакатастрофа была вызвана неполадками в работе двигателя.