Парламентские выборы: Центристская партия сменит все первые номера в Таллинне

В избирательном округе №1 (столичные районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне) список центристов возглавит старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, который баллотироваться в Рийгикогу будет впервые, передает Rus.ERR.

На парламентских выборах 2015 года первым номером центристов в этом округе был Михаил Кылварт, но следующей весной председатель Таллиннского городского собрания возглавит партийный список в округе №2 (столичные районы Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита). До сих пор в XXI веке первым номером центристов в этом округе был теперь уже экс-председатель партии Эдгар Сависаар.