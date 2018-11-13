"Кажется, кого-то уволят": неудачный снимок Путина с Трампом разошелся по соцсетям

Снимок сделал фотокорреспондент агентства Associated Press. В кадре Путин выглядит намного ниже Трампа, поскольку последний стоит на ступень выше Путина, пишет Topnews.ru.

Через некоторое время фото заменили другим, на котором Путин уже сидит на стуле в одном ряду с лидерами других стран. Однако снимок уже успел разойтись в соцсетях, где мгновенно отреагировали на публикацию.

В ТАССе уже сегодня полетят головы(( pic.twitter.com/W2nmsEoBiZ — Pavel Pryanikov (@netovetz) November 11, 2018

"В ТАССе уже сегодня полетят головы… Они бы еще коллаж сделали - на коленях", - отметил журналист Павел Пряников в своем Twitter.

"Кажется, кого-то уволят из ТАСС за такие фотки", - предположил "Лентач".