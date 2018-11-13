Вт, 13.11.2018
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  • "Кажется, кого-то уволят": неудачный снимок Путина с Трампом разошелся по соцсетям

"Кажется, кого-то уволят": неудачный снимок Путина с Трампом разошелся по соцсетям

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Владимир Путин.

ФОТО: Laurent Chamussy/SIPA

В Сети разгорается нешуточный скандал вокруг опубликованной ТАСС фотографии, на которой российский президент Владимир Путин пожимает руку своему американскому коллеге Дональду Трампу.

Снимок сделал фотокорреспондент агентства Associated Press. В кадре Путин выглядит намного ниже Трампа, поскольку последний стоит на ступень выше Путина, пишет Topnews.ru.

Через некоторое время фото заменили другим, на котором Путин уже сидит на стуле в одном ряду с лидерами других стран. Однако снимок уже успел разойтись в соцсетях, где мгновенно отреагировали на публикацию.

"В ТАССе уже сегодня полетят головы… Они бы еще коллаж сделали - на коленях", - отметил журналист Павел Пряников в своем Twitter.

"Кажется, кого-то уволят из ТАСС за такие фотки", - предположил "Лентач".

Также пользователи разразились настоящей волной мемов и язвительных комментариев. Объектом для многочисленных шуток стала разница в росте лидеров США и России.

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