"Кажется, кого-то уволят": неудачный снимок Путина с Трампом разошелся по соцсетям

В Сети разгорается нешуточный скандал вокруг опубликованной ТАСС фотографии, на которой российский президент Владимир Путин пожимает руку своему американскому коллеге Дональду Трампу.
Снимок сделал фотокорреспондент агентства Associated Press. В кадре Путин выглядит намного ниже Трампа, поскольку последний стоит на ступень выше Путина, пишет Topnews.ru.
Через некоторое время фото заменили другим, на котором Путин уже сидит на стуле в одном ряду с лидерами других стран. Однако снимок уже успел разойтись в соцсетях, где мгновенно отреагировали на публикацию.
В ТАССе уже сегодня полетят головы(( pic.twitter.com/W2nmsEoBiZ— Pavel Pryanikov (@netovetz) November 11, 2018
"В ТАССе уже сегодня полетят головы… Они бы еще коллаж сделали - на коленях", - отметил журналист Павел Пряников в своем Twitter.
"Кажется, кого-то уволят из ТАСС за такие фотки", - предположил "Лентач".
Также пользователи разразились настоящей волной мемов и язвительных комментариев. Объектом для многочисленных шуток стала разница в росте лидеров США и России.