Исследование: примером карьерного роста для молодежи служит Илон Маск

По данным исследования, выбрать для дальнейшего обучения связанную с (инфо)технологиями специальность планируют 7% респондентов, 16% сделают это с большой долей вероятности. В то же время более чем половина молодых людей скорее не рассматривают карьеру в этом направлении, у четверти еще нет четкого мнения.

По словам руководителя по развитию TransferWise Алвара Лумберга, результаты исследования о выборе карьеры не были неожиданными. «Для TransferWise очень важно мотивировать молодых людей выбирать для дальнейшего обучения специальности, связанные с инфотехнологиями. Цифровые навыки в каждой сфере становятся все более значимыми, будь то стартап, медицина или даже сельское хозяйство – инновации необходимы в каждой сфере», – добавил Лумберг.

Карьеру, связанную с технологиями, мальчики выбирают с большей вероятностью, нежели девочки: уверены в выборе специальности, связанной с технологиями, или рассматривают ее примерно треть (34%) молодых людей и только 15% девушек. Основными препятствиями в выборе связанной с технологиями специальности является отсутствие интереса к этой сфере, что отметили чуть более половины молодых людей.

Примерно треть молодежи видит препятствие в сложности естественных и реальных предметов, а также в том, что их сложно изучать. Как отсутствие интереса, так и сложность реальных предметов и сложность в их изучении являются большими препятствиями для девушек, чем для молодых людей. В то же время вера в карьерные возможности в сфере инфотехнологий очень велика, и небольшие карьерные возможности очень редко рассматриваются в качестве препятствий.

В ходе исследования у молодежи спрашивали также, кто для них является примером в области построения карьеры. Чаще всего называли Илона Маска, и по большей части он является примером для молодых людей. Помимо этого, называли основателя компании Microsoft Билла Гейтса и президента Эстонии Керсти Кальюлайд. В то же время очень многие примером в области построения карьеры называли своих родителей и других членов семьи.

Исследовательская фирма Kantar Emor по заказу TransferWise провела исследование среди учеников гимназий Эстонии, целью которого было измерить заинтересованность молодежи в образовании, связанным с технологиями, и рассмотреть их интерес к карьере в сфере инфотехнологий. В опросе приняли участие ученики 9-х классов основных школ Эстонии, ученики гимназий общеобразовательных школ или ученики других учебных заведений, дающих среднее образование. При составлении выборки для проведения опроса учитывались целевые группы из разных районов и разных видов места жительства (город/деревня), а также респонденты разного пола и национальности.