Видео: жителей Таллинна напугал жуткий ночной звук

"В 2.15 меня разбудил звук, который можно услышать на видео. Он был намного громче, чем в записи", - рассказал Стюарт Джонсон.

По его словам, после этого он открыл окно, но, поскольку звук был слишком громким, окно было тут же закрыто. Затем он вышел на улицу, потому что подумал, что произошло ДТП и кому-то нужна помощь.

"Когда я вышел на улицу, я заметил, что звук становился то громче, то тише, как будто сигнал воздушной тревоги", - рассказал Джонсон, признавшись, что он занервничал и даже посмотрел на телефон - не пришло ли предупреждение об опасности.

"Я просмотрел все новостные каналы, но нигде не было информации. Тогда я записал звук на видео", - рассказал Джонсон. Он лег спать около трех утра, когда звук затих.

"Около двух часов ночи у меня прошел сон, мне казалось, что этот звук продолжался до тех пор, пока я снова не заснул около четырех утра", - рассказал живущий на улице Нафта Каур Маран, добавив, что ему не показалось, что звук похож на воздушную тревогу.

"Мне скорее показалось, что кто-то выполняет какие-то работы, которые издают странный звук", - описал Маран. Он вспомнил, что было ощущение, как будто источник звука ездил по улице туда и обратно. "Поэтому звук то усиливался, то становился слабее", - сказал Маран.

"Я живу у железной дороги, в доме Фале (Fahle), и меня тоже разбудил среди ночи этот звук. Он становился все сильнее", - описал читатель Postimees Яан.

По его словам, казалось, что у одного товарного поезда просто начал сигналить гудок. "Ночью в это время этот поезд обычно останавливается у переезда Юлемисте на какое-то время, а на этот раз он остановился прямо перед домом вместе со включенным гудком", - сказал Яан, добавив, что версия об НЛО, конечно, была бы интереснее.

"Такой же звук был и в Нымме в августе. Начиналось часов в девять вечера и заканчивалось до одинадцати, и так несколько дней подряд", - рассказал Сийм Кауге.

По его словам, с большой вероятностью звук издает тяжелая техника, использующая пар или воду под большим давлением. "Это звук вакуумного насоса", - считает Кауге.

"Просто летом все происходило в более или менее нормальное время, чтобы не нарушать ночной покой", - говорит он.

Кауге предположил, что где-то ночью устраняли закупорку канализации или проводили буровые работы.