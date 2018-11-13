Недавно хийумааский предприниматель Ану Пиелберг спросила Китта, как скандалы, связанные с отмыванием денег, влияют на финансовый мир и денежные потоки из Северных стран к нам, пишет Hiiu Leht.

Китт ответил честно: «Влияют крайне болезненно. Ситуацию, в которой я жил последние месяцы, можно сравнить с американскими горками». Банкир привел в пример ошибочную публикацию во влиятельном издании Bloomberg. И хотя Банк Эстонии опроверг приведенную в ней информацию сразу после ее появления, она нанесла Swedbank прямой финансовый ущерб.

Китт описал это так: «3 октября, после какого-то запроса международного новостного агентства Bloomberg, Банк Эстонии представил им нашу статистику. Спросили, как много в Эстонии зарубежных платежей, и Банк Эстонии выдал какие-то цифры. В результате Bloomberg выпускает материал, в заголовке которого - ни много ни мало - сказано, что в Эстонии отмыли триллион долларов».

Поскольку через главную паршивую овцу Danske, согласно имеющимся подозрениям, отмыли около 200 миллиардов черных денег, возникает оправданный вопрос, где отмыли остальные 800 миллиардов? «Призываем на помощь арифметику: какие банки тут еще работают? Swedbank, Seb».

Он продолжил: «Новость появилась около трех часов дня по стокгольмскому времени и за полчаса Swedbank теряет шесть процентов стоимости своих акций, за два дня – 10 процентов, а это два миллиарда евро. Фьюить! Исчезли! Если ты инвестор Swedbank, акционер и у тебя ущерб в два миллиарда евро из-за какой-то новости, которую Банк Эстонии опроверг и еще раз опроверг, то ты, конечно, разозлишься».

По словам Китта, последствия подозрений в отмывании денег следуют незамедлительно: «Мы видим это по финансированию, мы видим это по отношению инвесторов. Все встречи, которые скандинавские банки проводят с инвесторами, где ты должен говорить, например, о шведской недвижимости или все равно о каком будущем бизнесе, через какое-то время сводятся к вопросу о том, как много денег отмыли в Эстонии».

Он говорит, что, сколько ни говори, что у нас все под контролем, что Финансовая инспекция выдала предписания, что банк закрыли – все равно первым вопросом будет: сколько же вы там отмыли?