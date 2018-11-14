Несуществующий дом на дереве оценили почти в миллион евро

Реализация проекта, получившего название Ewen Tree House, предположительно, обойдется в 950 тысяч фунтов. Его автор — хорошо известный в Великобритании архитектор Ричард Хоукс.

Участок, где планируется построить дом, — это 2,8 гектара на окраине заповедной зоны, неподалеку от деревни Эвен. Разрешение на строительство уже получено, при этом в указанной зоне разрешена реализация только инновационных с точки зрения архитектуры проектов. Любое другое строительство запрещено, отмечается в сообщении.