Samsung Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в истории

По предварительным данным, смартфон Samsung Galaxy Note 10 под кодовым названием DaVinci получит существенно увеличенный по сравнению с предшественниками дисплей, пишет ferra.ru . Размер экрана может превысить iPhone XS Max. Диагональ достигнет 6,66 дюйма.

Также Samsung Galaxy Note 10 приписывают топовый процессор Snapdragon 8150. Это 7-нанометровый чип компания Qualcomm пока не представила официально. Цену на смартфон установят на уровне 1077 долларов для самой доступной версии.