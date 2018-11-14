Ср, 14.11.2018
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Samsung Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в истории

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Emerson Santos / ZUMAPRESS.com

Готовящийся к выпуску смартфон Samsung Galaxy Note 10 может стать самым большим фаблетом в истории компании. Об этом сообщил профильный ресурс iGeekPhone со ссылкой на корейские источники.

По предварительным данным, смартфон Samsung Galaxy Note 10 под кодовым названием DaVinci получит существенно увеличенный по сравнению с предшественниками дисплей, пишет ferra.ru. Размер экрана может превысить iPhone XS Max. Диагональ достигнет 6,66 дюйма.

Также Samsung Galaxy Note 10 приписывают топовый процессор Snapdragon 8150. Это 7-нанометровый чип компания Qualcomm пока не представила официально. Цену на смартфон установят на уровне 1077 долларов для самой доступной версии.

 
 

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 10 ожидается ближе к осени 2019 года.

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