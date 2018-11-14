Samsung Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном в истории
14 ноября 2018, 10:30
Готовящийся к выпуску смартфон Samsung Galaxy Note 10 может стать самым большим фаблетом в истории компании. Об этом сообщил профильный ресурс iGeekPhone со ссылкой на корейские источники.
По предварительным данным, смартфон Samsung Galaxy Note 10 под кодовым названием DaVinci получит существенно увеличенный по сравнению с предшественниками дисплей, пишет ferra.ru. Размер экрана может превысить iPhone XS Max. Диагональ достигнет 6,66 дюйма.
Также Samsung Galaxy Note 10 приписывают топовый процессор Snapdragon 8150. Это 7-нанометровый чип компания Qualcomm пока не представила официально. Цену на смартфон установят на уровне 1077 долларов для самой доступной версии.
Официальный дебют Samsung Galaxy Note 10 ожидается ближе к осени 2019 года.