Чт, 15.11.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 103 евро!

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Афины.

ФОТО: ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS/Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, travelfree.info и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна на Лондон начиная с 30 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 103 евро

Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 118 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 179 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Кабо-Верде начиная со 135 евро или на Гран-Канарию начиная с 55 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мадагаскар начиная с 550 евро

Туда-обратно из Барселоны в Канкун начиная с 295 евро

Туда-обратно из Франкфурта в Гренаду начиная с 379 евро

Туда-обратно из Берлина в Панаму начиная с 399 евро

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