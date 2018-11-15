Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 103 евро!
15 ноября 2018, 10:13
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, travelfree.info и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Лондон начиная с 30 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 103 евро
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 118 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лиссабон начиная со 179 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Кабо-Верде начиная со 135 евро или на Гран-Канарию начиная с 55 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мадагаскар начиная с 550 евро
Туда-обратно из Барселоны в Канкун начиная с 295 евро
Туда-обратно из Франкфурта в Гренаду начиная с 379 евро
Туда-обратно из Берлина в Панаму начиная с 399 евро