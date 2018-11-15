Министр по кибербезопасности Японии признался, что не разбирается в компьютерах

Министр Японии по кибербезопасности Йоситака Сакурада признался, что за всю карьеру никогда не пользовался компьютерами, пишет в четверг газета The Guardian.
"С тех пор, как мне исполнилось 25 лет, я руководил сотрудниками и секретарями, а сам я никогда не пользовался компьютером", - заявил 68-летний министр парламентариям.
Он также затруднился ответить на вопрос о том, используются ли USB-носители для хранения и передачи информации на атомных объектах в Японии.
Его заявления вызвали бурную критику со стороны оппозиционных парламентариев, усомнившихся в его компетентности.
"Невероятно, что тот, кто никогда не прикасался к компьютерной технике, отвечает за политику кибербезопасности в стране", - заявил один из законодателей.
Сакурада назначен на должность чуть более месяца назад на фоне перестановок в правительстве после переизбрания премьер-министра Синдзо Абэ в качестве главы Либерально-демократической партии Японии.