Чт, 15.11.2018
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Министр по кибербезопасности Японии признался, что не разбирается в компьютерах

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Министр Японии по кибербезопасности Йоситака Сакурада.

ФОТО: ISSEI KATO / REUTERS

Министр Японии по кибербезопасности Йоситака Сакурада признался, что за всю карьеру никогда не пользовался компьютерами, пишет в четверг газета The Guardian.

"С тех пор, как мне исполнилось 25 лет, я руководил сотрудниками и секретарями, а сам я никогда не пользовался компьютером", - заявил 68-летний министр парламентариям.

Он также затруднился ответить на вопрос о том, используются ли USB-носители для хранения и передачи информации на атомных объектах в Японии.

Его заявления вызвали бурную критику со стороны оппозиционных парламентариев, усомнившихся в его компетентности.

"Невероятно, что тот, кто никогда не прикасался к компьютерной технике, отвечает за политику кибербезопасности в стране", - заявил один из законодателей.

Сакурада назначен на должность чуть более месяца назад на фоне перестановок в правительстве после переизбрания премьер-министра Синдзо Абэ в качестве главы Либерально-демократической партии Японии.

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