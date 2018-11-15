МВД Германии предлагает мигрантам бонус за возвращение домой

Канун Рождества и Нового года - время подарков и больших денежных трат. Министерство внутренних дел Германии в этом деле не исключение: с гигантских билбордов на станциях берлинского метро МВД обращается к пассажирам на немецком, английском, арабском и даже русском языках с предновогодним спецпредложением. Это "дополнительное пособие на максимум 12-месячную оплату жилья в родной стране!".

Бонус за добровольный отъезд из Германии

Целевая аудитория масштабной рекламной кампании - иностранцы, которым отказано в статусе беженца в Германии. С помощью дополнительных финансовых стимулов правительство ФРГ стремится сподвигнуть мигрантов на добровольный отъезд из страны, которая еще три года назад пестрела плакатами: Refugees Welcome ("Добро пожаловать, беженцы"). Слоган конца 2018-го, по версии МВД, звучит иначе: "Твоя страна - твое будущее. Сейчас!", а всю дополнительную информацию можно получить в интернете по красноречивому адресу ReturningFromGermany.de, то есть "Возвращение из Германии".

За первую половину 2018 года из Германии, по оценкам tagesschau.de, добровольно уехали 10 669 человек, пишет DW.com. А принудительно депортировано было 12 261. Само собой, что добровольный отъезд гораздо гуманнее, чем принудительная депортация - никакого полицейского эскорта, никакой принудительной посадки в самолет.

К тому же те, кто соглашаются добровольно покинуть страну, получают финансовую помощь на покупку билетов и обустройство на родине. Да и для немецких властей это выгоднее как с точки зрения общественного мнения (принудительные депортации вызывают шквал критики со стороны правозащитных организаций), так и с точки зрения финансов. Стоимость чартерного рейса для высылки мигрантов в расчете на одного пассажира может в четыре-пять раз превышать расходы на обычный авиаперелет эконом-классом в один конец.

Депортация вдвое дороже, чем добровольный отъезд

По оценкам властей, стоимость принудительной депортации одного мигранта оценивается в среднем в 1500 евро. А в случае добровольного отъезда финансовые траты государственных структур сокращаются наполовину - до 700 евро (в среднем). В целях оптимизации расходов в Германии реализуются программы "добровольного возвращения", цель которых - стимулировать мигрантов деньгами на отъезд домой.

Компенсационный пакет регулярно пополняется. Например, тот, кто решится уехать из Германии еще во время рассмотрения своего заявления о предоставлении убежища, может получить 1200 евро. А 800 евро заплатят тем, кто не будет подавать апелляцию на отказ и молча уедет из ФРГ в рамках предписанного срока. Злые языки называют эти выплаты "вали отсюда"-бонусами.

Предновогоднее спецпредложение МВД

Министерство внутренних дел Германии возглавляет Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), председатель баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), которая на выборах в бундестаг обещала ужесточение миграционной политики.

С приходом Зеехофера на пост главы МВД к названию ведомства была добавлена приставка "по делам родины" - и с билбордов в берлинском метро "министерство внутренних дел, строительства и родины Германии" намекает мигрантам, что у них - своя родина, ведь кампания проходит под девизом "Твоя страна - твое будущее".

По словам пресс-секретаря МВД Германии Элеоноры Петерманн (Eleonore Petermann), действующее до 31 декабря специальное предложение направлено на то, чтобы с помощью компенсации расходов на аренду жилья в течение года облегчить добровольным "возвращенцам" обустройство на новом месте (максимальная сумма компенсации ограничена 3000 евро).

Помимо финансовых выплат уезжающие семьи могут рассчитывать и на вещественную помощь - например, на строительство или ремонт жилья, а также на оборудование кухни или ванной комнаты.

"Горячая" линия для репатриантов

У сайта ReturingfromGermany.de есть версия на русском языке, где подробно расписаны суммы компенсаций и даны адреса и контакты организаций, помогающих в добровольном отъезде. Однако "горячая" телефонная линия для репатриантов работает только шесть часов в день, только по рабочим дням и только на немецком и английском. Этот сайт - запущеннный в мае 2017 года совместный проект Федерального ведомства по делам миграции и беженцев и Международной организации по миграции (МОМ).