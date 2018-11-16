Пт, 16.11.2018
Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Боец MMA принял задержание за шутку и оказал сопротивление полиции

Боец MMA принял задержание за шутку и оказал сопротивление полиции

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ST PETERSBURG, RUSSIA - AUGUST 17, 2016: Members of the Special Rapid Response Unit (SOBR) seen outside a residential house in Leninsky Avenue during a counterterrorism operation conducted by the Russian Federal Security Service (FSB). Three men were detained during the raid. Anatoly Medved/TASS

ФОТО: Anatoly Medved / Anatoly Medved/TASS

Российский боец смешанных единоборств Евгений Гонтарев по прозвищу Бизон был задержан сотрудниками полиции и специального подразделения быстрого реагирования в день своего рождения, 15 ноября, сообщает championat.com.

28-летний боец подозревается в разбое.

Сам боец не поверил в то, что это настоящее задержание и решил, что  происходящее является розыгрышем и даже попытался в шутку оказать сопротивление одному из сотрудников СОБРа. Мать Бизона встала на защиту сына.

    Читать также

    Актуально

    НАВЕРХ