Боец MMA принял задержание за шутку и оказал сопротивление полиции
16 ноября 2018, 11:16
Российский боец смешанных единоборств Евгений Гонтарев по прозвищу Бизон был задержан сотрудниками полиции и специального подразделения быстрого реагирования в день своего рождения, 15 ноября, сообщает championat.com.
28-летний боец подозревается в разбое.
Сам боец не поверил в то, что это настоящее задержание и решил, что происходящее является розыгрышем и даже попытался в шутку оказать сопротивление одному из сотрудников СОБРа. Мать Бизона встала на защиту сына.
November 16, 2018