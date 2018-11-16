EKRE требует отставки главы МИД

«О многом говорит то, что соцдемы вовлекли в свою направленную против критиков миграционного договора кампанию клеветы и представителей расположенных в Эстонии посольств иностранных государств, вмешательство которых в наши внутренние дела должно быть исключено. Это четко показывает, что соцдемы верны не народу Эстонии, а своим идеологическим единомышленникам за пределами Эстонии. Если Миксер добровольно не подаст в отставку, фракция EKRE начнет консультации с другими партиями о вотуме недоверия Миксеру», - сказал Хельме.