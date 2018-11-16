EKRE требует отставки главы МИД

Фракция Консервативной народной партии (EKRE) считает, что глава МИД Свен Миксер должен подать в отставку, и готова инициировать вынесение вотума недоверия ему.
Фракция EKRE обвиняет Миксера в том, что он лгал Рийгикогу по вопросу миграционного договора ООН и вводил общественность в заблуждение, заявила партия.
«Глава МИД Миксер пытался скрыть содержание миграционного договора ООН от парламента и общественности Эстонии. Продолжающиеся разговоры Миксера о том, что критика в адрес миграционного договора является оркестрованной информационной атакой, это подлая ложь своему народу. Главный вор закричал: держите вора», - заявил председатель EKRE Март Хельме.
«О многом говорит то, что соцдемы вовлекли в свою направленную против критиков миграционного договора кампанию клеветы и представителей расположенных в Эстонии посольств иностранных государств, вмешательство которых в наши внутренние дела должно быть исключено. Это четко показывает, что соцдемы верны не народу Эстонии, а своим идеологическим единомышленникам за пределами Эстонии. Если Миксер добровольно не подаст в отставку, фракция EKRE начнет консультации с другими партиями о вотуме недоверия Миксеру», - сказал Хельме.