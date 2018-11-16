Доклад: защищая Балтийские страны, США могут проиграть в войне с Россией

"Если США пришлось бы воевать с Россией за какую-то из Балтийских стран или с Китаем за независимость Тайваня, то американцы рискуют потерпеть поражение", - говорится в докладе экспертов, который цитирует Business Insider.

Как уточняется в докладе, новая стратегия национальной обороны администрации Трампа недостаточно обеспечена ресурсами.

К такому выводу комиссия пришла после сообщений о том, что если в 2019 финансовом году США намерены выделить на нужды обороны около $716 млрд, то в следующем году могут сократить военный бюджет до $700 млрд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

Эксперты предупреждают, что с учетом усилий, которые прилагают Россия и США для укрепления своего военного потенциала, американские военные могут понести неприемлемо высокие потери и могут бороться за победу и, возможно, проиграть войну против Китая или России.

"Особенный риск для США представляет ситуация, при которой их военным придется сражаться на двух или более фронтах одновременно", - говорится в докладе.