Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1930

Перешедший в результате Тартуского мира в состав Эстонской Республики Печорский край был отсталым по сравнению с другими уездами по уровню образования, социальному составу населения, а также в экономическом плане, в связи с чем новая республика начала закреплять здесь свое присутствие в пространстве. Так, по адресу Каштановая улица, 1 / улица Свободы, 25 в Печорах было построено здание банка. Проект: инженер Фердинанд Адофф. Строительство: строители-предприниматели Александр Подчекаев и Петр Субченков, 1929–1930.