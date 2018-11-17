Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1930

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Перешедший в результате Тартуского мира в состав Эстонской Республики Печорский край был отсталым по сравнению с другими уездами по уровню образования, социальному составу населения, а также в экономическом плане, в связи с чем новая республика начала закреплять здесь свое присутствие в пространстве. Так, по адресу Каштановая улица, 1 / улица Свободы, 25 в Печорах было построено здание банка. Проект: инженер Фердинанд Адофф. Строительство: строители-предприниматели Александр Подчекаев и Петр Субченков, 1929–1930.
В новом уездном центре возникла новая часть города с современной сетью дорог, а пространственными доминантами новой части города стали новые общественные здания – гуманитарная гимназия (1927), здание Кайтселийта (1928), лютеранская церковь Святого Петра (1926) и здание Печорского отделения Банка Эстонии. Кроме банковской конторы, самым заметным помещением которой был большой операционный зал на втором этаже, в здании расположились еще и судебные учреждения, телеграф, почтовая контора, типография, архив городской управы и семь квартир для государственных чиновников.
Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.