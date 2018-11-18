Пожар в квартире: в больницу доставлены три человека
18 ноября 2018, 14:45
Вчера в 22.32 в Центр тревоги сообщили, что в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на улице Киви в Выру случился пожар, передает Lõuna-Eesti Postimees.
В квартире находилось три человека, которые своими силами выбрались из дома. Когда скорая помощь доставила их на проверку, серьезных проблем со здоровьем у них не было. Огонь из квартиры не распространился, поскольку спасатели быстро погасили пламя.
Спасательный департамент еще не может точно сказать, что могла спровоцировать пожар.