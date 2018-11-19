Как долго мы еще будем говорить о насилии в детсадах?

Воспитательницы вызвали скорую помощь, съездили с ним в травмпункт, а потом уже сообщили мне. Я отвела пацана с отеком под глазом домой. Двое суток подряд приходилось через каждые два часа закапывать в глаз лекарство, чтобы отечность спала и чтобы офтальмолог смог выяснить, видит ли ребенок. Прожили эти два дня в неведении и большом напряжении, но, к счастью, мальчишке удалось сохранить зрение. Никакого расследования инцидента в детсаду проведено не было, к произошедшему отнеслись как к несчастному случаю, а жизнь пошла дальше, потому как и времена тогда были другие.

Недавно в СМИ была новость о том, как в одном детском саду малыш нанес другому глубокую рану на руке ножом для резки бумаги. В травмпункте пришлось накладывать несколько швов. Я склонна верить, что это был скорее несчастный случай, нежели заранее спланированное нападение: вряд ли трехлетний агрессор и сам осознал всю серьезность своего поступка.

Но с учетом того, что детей с психическими отклонениями и отклонениями в поведении становится всё больше, а конкретно этот ребенок и раньше нападал на мальчика из своей группы, возникает мысль, что на этот инцидент надо было бы обратить более пристальное внимание. Не зная причин поведения ребёнка и его семьи, очевидно, что как агрессивно ведущему себя мальчику, так и его родителям требуется помощь.

Случившееся в очередной раз привлекло внимание общественности к теме нехватки опорных специалистов. Об этом уже говорилось до тошноты много. В своем недавнем обращении Союз защиты детей огласил печальный факт – по сравнению с 2010 годом, количество детей с отклонениями в психике и поведении выросло в 3,4 раза, однако они остаются без своевременно оказанной помощи. Об этой же проблеме годами говорили различные объединения, союзы и организации.

Очевидно, что в ситуации, когда не хватает не то что десятков, а сотен опорных специалистов, уйдут годы, прежде чем университеты успеют подготовить их в достаточном количестве. По этой причине надо искать другие пути решения проблемы. Уже много говорилось о том, что наиболее проблемным детям в детских садах могли бы помогать опорные лица. Поиску специалистов, которые были бы согласны выполнять эту тяжёлую работу, сейчас препятствует форма сотрудничества на основании договора о поручении, который не предоставляет им необходимых социальных гарантий.