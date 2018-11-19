Три человека погибли при пожаре

Прибывшие на место происшествия спасатели вывели из дома двух пожилых женщин и вынесли три тела - женщины и двух мужчин. На месте происшествия все еще идут спасательные работы, пресс-секретарь Спасательного департамента пока не может сказать, что стало причиной пожара.