Три человека погибли при пожаре
19 ноября 2018, 22:20
Сегодня в 20.51 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Кыйдама, волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа, горит квартира. По первоначальным данным, пожар начался на первом этаже четырехэтажного дома, в Центр тревоги позвонили жильцы второго этажа, передает Sakala.
Прибывшие на место происшествия спасатели вывели из дома двух пожилых женщин и вынесли три тела - женщины и двух мужчин. На месте происшествия все еще идут спасательные работы, пресс-секретарь Спасательного департамента пока не может сказать, что стало причиной пожара.