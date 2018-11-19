Пн, 19.11.2018
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Три человека погибли при пожаре

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Сегодня в 20.51 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Кыйдама, волость Пыхья-Сакала, Вильяндимаа, горит квартира. По первоначальным данным, пожар начался на первом этаже четырехэтажного дома, в Центр тревоги позвонили жильцы второго этажа, передает Sakala.

Прибывшие на место происшествия спасатели вывели из дома двух пожилых женщин и вынесли три тела - женщины и двух мужчин. На месте происшествия все еще идут спасательные работы, пресс-секретарь Спасательного департамента пока не может сказать, что стало причиной пожара.

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