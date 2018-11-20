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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1931

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1931

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

Удивительно, но знаковым зданием 1931 года выбран... хутор! Рядом с тяжеловатыми жилыми ригами и хуторскими усадьбами построенный в 1931 году хутор Аэдла в Муукси, волость Куусалу, Харьюмаа, ощущается по-настоящему новаторским. 

Проект: Аугуст Волберг, конец  1920-ых годов. Строительство: 1929–1931.

ФОТО: In Nomine

Хутор спроектировал Аугуст Волберг в родной деревне Муукси для дяди Йоозепа. Именно такой подход  с традиционной  вальмовой крышей с использованием древесины предложили советчики архитектора - его сестра Эрика Ныва и сельский житель Эдгар Велбер. Получился современный (для того времени, разумеется) сельский жилой дом. Так как сушить зерно в комнатах больше было не надо, и люди нуждались в больших удобствах, то у более модных домов появился второй этаж,  окна которого врезались в крышу. Идиллический вид строения подчеркивают драночная крыша, стены с вертикальным настилом и окна в мелкую клетку.       

Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.    

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