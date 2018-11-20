Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1931

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Удивительно, но знаковым зданием 1931 года выбран... хутор! Рядом с тяжеловатыми жилыми ригами и хуторскими усадьбами построенный в 1931 году хутор Аэдла в Муукси, волость Куусалу, Харьюмаа, ощущается по-настоящему новаторским.
Проект: Аугуст Волберг, конец 1920-ых годов. Строительство: 1929–1931.
Хутор спроектировал Аугуст Волберг в родной деревне Муукси для дяди Йоозепа. Именно такой подход с традиционной вальмовой крышей с использованием древесины предложили советчики архитектора - его сестра Эрика Ныва и сельский житель Эдгар Велбер. Получился современный (для того времени, разумеется) сельский жилой дом. Так как сушить зерно в комнатах больше было не надо, и люди нуждались в больших удобствах, то у более модных домов появился второй этаж, окна которого врезались в крышу. Идиллический вид строения подчеркивают драночная крыша, стены с вертикальным настилом и окна в мелкую клетку.
Напомним: выставка открыта в Архитектурном музее Таллинна до 2 декабря. Пояснения к экспонатам даны, в том числе, и на русском языке.