Фото: дорога перед Певческим полем изменилась до неузнаваемости

Вместе с Вана-Пирита-теэ в порядок приведена и парковка возле Морских ворот. Она ограждена массивными бетонными цилиндрами и шлагбаумом. По словам директора Певческого поля Рихо Рыымуса, речь идет о недвижимости Певческого поля. «В идеале шлагбаум должен быть открыт всегда, но, к сожалению, это стали использовать в корыстных целях. Парковку заполонили машины работающих в соседних зданиях строителей и посетителям Певческого поля некуда припарковать свои автомобили», - говорит Рыымус.