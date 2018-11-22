Чт, 22.11.2018
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В 2020 году в Россию пустят без визы

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Зенит-Арена в Петербурге.

ФОТО: Alexei Danichev/Sputnik

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о безвизовом въезде в Россию зрителей Евро-2020, передает Р-Спорт.

Предусматривается въезд в Россию без оформления виз по документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров – на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Кроме того, предлагается предоставить зрителям Евро-2020 право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых Санкт-Петербург. Арена на Крестовском острове примет три матча группового этапа, а также одну четвертьфинальную игру.

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