В 2020 году в Россию пустят без визы
22 ноября 2018, 12:11
Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о безвизовом въезде в Россию зрителей Евро-2020, передает Р-Спорт.
Предусматривается въезд в Россию без оформления виз по документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров – на основании обыкновенных гуманитарных виз.
Кроме того, предлагается предоставить зрителям Евро-2020 право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы, среди которых Санкт-Петербург. Арена на Крестовском острове примет три матча группового этапа, а также одну четвертьфинальную игру.