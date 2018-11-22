В 2020 году в Россию пустят без визы

Предусматривается въезд в Россию без оформления виз по документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров – на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Кроме того, предлагается предоставить зрителям Евро-2020 право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.