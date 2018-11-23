Пожар в многоквартирном доме чуть не обернулся трагедией
23 ноября 2018, 12:25
В Пярну пожарные спасли в четверг человека в загоревшейся квартире.
В 15.18 в спасательный центр поступило сообщение о том, что на улице Кооли идет дым из двухэтажного многоквартирного дома. Спасатели выяснили, из какой квартиры идет дым, а чтобы открыть дверь, спасателям пришлось приложить силу, сообщила в пятницу пресс-служба Ляэнеского спасательного центра.
В квартире был обнаружен человек, которого спасатели эвакуировали из здания и передали медикам скорой помощи для медосмотра. Опасность возгорания была устранена, а помещения проветрены.
Спасатели предупредили, что нельзя, уходя из дома, оставлять на включенной плите пищу, поскольку это может привести к возгоранию и привести к тяжелым последствиям.