Пт, 23.11.2018
Ограничивающее положение Закона о гражданстве нужно изменить и позволить гражданам по рождению иметь двойное гражданство. Урмас Паэт
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пожар в многоквартирном доме чуть не обернулся трагедией

Пожар в многоквартирном доме чуть не обернулся трагедией

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пожарный. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В Пярну пожарные спасли в четверг человека в загоревшейся квартире.

В 15.18 в спасательный центр поступило сообщение о том, что на улице Кооли идет дым из двухэтажного многоквартирного дома. Спасатели выяснили, из какой квартиры идет дым, а чтобы открыть дверь, спасателям пришлось приложить силу, сообщила в пятницу пресс-служба Ляэнеского спасательного центра.

В квартире был обнаружен человек, которого спасатели эвакуировали из здания и передали медикам скорой помощи для медосмотра. Опасность возгорания была устранена, а помещения проветрены.

Спасатели предупредили, что нельзя, уходя из дома, оставлять на включенной плите пищу, поскольку это может привести к возгоранию и привести к тяжелым последствиям.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ