Пожар в многоквартирном доме чуть не обернулся трагедией

В 15.18 в спасательный центр поступило сообщение о том, что на улице Кооли идет дым из двухэтажного многоквартирного дома. Спасатели выяснили, из какой квартиры идет дым, а чтобы открыть дверь, спасателям пришлось приложить силу, сообщила в пятницу пресс-служба Ляэнеского спасательного центра.

В квартире был обнаружен человек, которого спасатели эвакуировали из здания и передали медикам скорой помощи для медосмотра. Опасность возгорания была устранена, а помещения проветрены.