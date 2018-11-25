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  • Фото: у подозреваемого в мошенничестве нашли 350 тысяч евро в стиральной машине

Фото: у подозреваемого в мошенничестве нашли 350 тысяч евро в стиральной машине

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В одной квартире Амстердама полиция случайно обнаружила 350 000 евро

ФОТО: Hollandi politsei

Полиция Амстердама задержала мужчину, подозреваемого в отмывании денежных средств, после обнаружения спрятанных в стиральной машине 350 тысяч евро.

В понедельник полицейские в ходе мероприятий по выявлению незарегистрированных жителей осматривали жилой дом на западе Амстердама, когда обнаружили у одного мужчины огромное количество наличных, передает Postimees.

«Муниципальная полиция удостоверилась, что по этому адресу официально никто не живет, - сказал CNN представитель полиции. - Когда полиция провела обыски в этом доме, в стиральной машине было найдено 350 000 евро».

Полиция конфисковала в ходе обысков несколько мобильных телефонов, огнестрельное оружие, машинку для подсчета денег. Подозреваемый в отмывании денег — 24-летний мужчина, имя которого не оглашают. Но полиция опубликовала фото стиральной машины, барабан которой полон купюр достоинством в 20 и 50 евро.

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