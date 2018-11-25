Фото: у подозреваемого в мошенничестве нашли 350 тысяч евро в стиральной машине

В понедельник полицейские в ходе мероприятий по выявлению незарегистрированных жителей осматривали жилой дом на западе Амстердама, когда обнаружили у одного мужчины огромное количество наличных, передает Postimees.

«Муниципальная полиция удостоверилась, что по этому адресу официально никто не живет, - сказал CNN представитель полиции. - Когда полиция провела обыски в этом доме, в стиральной машине было найдено 350 000 евро».