Фото: у подозреваемого в мошенничестве нашли 350 тысяч евро в стиральной машине

Полиция Амстердама задержала мужчину, подозреваемого в отмывании денежных средств, после обнаружения спрятанных в стиральной машине 350 тысяч евро.
В понедельник полицейские в ходе мероприятий по выявлению незарегистрированных жителей осматривали жилой дом на западе Амстердама, когда обнаружили у одного мужчины огромное количество наличных, передает Postimees.
«Муниципальная полиция удостоверилась, что по этому адресу официально никто не живет, - сказал CNN представитель полиции. - Когда полиция провела обыски в этом доме, в стиральной машине было найдено 350 000 евро».
Полиция конфисковала в ходе обысков несколько мобильных телефонов, огнестрельное оружие, машинку для подсчета денег. Подозреваемый в отмывании денег — 24-летний мужчина, имя которого не оглашают. Но полиция опубликовала фото стиральной машины, барабан которой полон купюр достоинством в 20 и 50 евро.