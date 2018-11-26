В полицию поступило заявление на Индрека Таранда от EKRE

В направленном Пыхьяской префектуре Департамента полиции и погранохраны заявлении EKRE просит возбудить в отношении Таранда дело по 158-й статье Пенитенциарного кодекса, поскольку он препятствовал проведению законно организованного публичного собрания и сломал принадлежащий организаторам микрофон, сообщила EKRE.

Согласно закону, наказанием за препятствие проведению публичного собрания является штраф или лишение свободы на срок до одного года.

Председатель парламентской фракции EKRE Мартин Хельме заявил, что пьяный - судя по внешним признакам - и агрессивный Индрек Таранд самовольно ворвался на подиум во время акции, применив силу, вырвал микрофон у организаторов, отказался его отдавать и принялся выкрикивать противоречащие цели акции лозунги, которые разносились динамиками.

«Со стороны Таранда это было совершенно сознательной провокацией, целью которой являлось вывести из себя участников акции, позволить им стащить его со сцены и позже изобразить перед СМИ жертву. Не было никаких побоев, была потасовка, которую вызвали незаконные действия Таранда», - сказал Хельме.

«Я стал жертвой физического насилия, и будучи законопослушным гражданином после нападения подал заявление в полицию с целью установления личностей нападавших», - сказал Таранд ERR.

На организованном Консервативной народной партией (EKRE) пикете против миграционного соглашения ООН Таранд прорвался к микрофону и попытался выступить перед участниками акции.

«Если вы не хотите, чтобы сюда пришли сотни тысяч беженцев, тогда проголосуйте за соцдемов», - успел заявить евродепутат.

Таранда столкнули с подиума, повалили на землю, и часть участников успела его пнуть. После этого охранник из K Security отвел евродепутата подальше от места пикета, к полицейскому.