Фото: смотрите, во что превратили квартиру в таллиннском доме советского времени

В Таллинне продается квартира в доме постройки 1967-го года. Ничто в ее интерьере не напоминает о солидном возрасте, считает портал Kodustiil.
Квартира капитально отремонтирована: поменяны все коммуникации, полы, окна и двери. С помощью дизайнера квартира была отделана, обставлена и превращена в светлое и стильное жилище.
Вся мебель и техника, которые вы видите на фото, входят в цену. В спальне есть еще и гардеробная. Квартира готова к въезду новых хозяев!
Хотя первоначальная планировка объекта принципиально не изменена, трудно представить, как он выглядел 50 лет назад. Сейчас это - уютная современная квартира в скандинавском стиле.
Окна квартиры выходят во двор и на солнечную сторону. В подвале имеется кладовка.
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