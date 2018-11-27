Фото: смотрите, во что превратили квартиру в таллиннском доме советского времени

Квартира капитально отремонтирована: поменяны все коммуникации, полы, окна и двери. С помощью дизайнера квартира была отделана, обставлена и превращена в светлое и стильное жилище.

ФОТО: city24.ee

Вся мебель и техника, которые вы видите на фото, входят в цену. В спальне есть еще и гардеробная. Квартира готова к въезду новых хозяев!

ФОТО: city24.ee

Хотя первоначальная планировка объекта принципиально не изменена, трудно представить, как он выглядел 50 лет назад. Сейчас это - уютная современная квартира в скандинавском стиле.

ФОТО: city24.ee

Окна квартиры выходят во двор и на солнечную сторону. В подвале имеется кладовка.