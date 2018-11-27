Медведеву успокоили и назвали королевой

«Евгения – все еще королева. Я думаю, этот год в психологическом плане абсолютно отличается от того, к чему она привыкла.

Нам остается только сидеть и ждать, когда она разберется со всеми проблемами, а она точно это сделает.

Она может долго выступать на высшем уровне, нужно только время», – написала Вагнер.

Также Вагнер сообщила, что хотела бы видеть японку Рику Кихиру олимпийской чемпионкой.