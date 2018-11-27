Вт, 27.11.2018
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Медведеву успокоили и назвали королевой

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Silver medallist Russia's Evgenia Medvedeva reacts on the podium during the venue ceremony after the women's single skating free skating of the figure skating event during the Pyeongchang 2018 Winter Olympic Games at the Gangneung Ice Arena in Gangneung on February 23, 2018. / AFP PHOTO / ARIS MESSINIS

ФОТО: ARIS MESSINIS/AFP

Американская фигуристка Эшли Вагнер считает, что россиянка Евгения Медведева еще вернется на прежний уровень.

«Евгения – все еще королева. Я думаю, этот год в психологическом плане абсолютно отличается от того, к чему она привыкла.

Нам остается только сидеть и ждать, когда она разберется со всеми проблемами, а она точно это сделает.

Она может долго выступать на высшем уровне, нужно только время», – написала Вагнер.

Также Вагнер сообщила, что хотела бы видеть японку Рику Кихиру олимпийской чемпионкой.

«Рику – в олимпийские чемпионки! Я говорю это уже сейчас», – отметила Вагнер.

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