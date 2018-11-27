Осиновский: социал-демократы позволили бы выразить на своем митинге и иные взгляды

Комментируя произошедший в понедельник инцидент на акции Эстонской консервативной народной партии (EKRE), где политический советник фракции EKRE Урмас Эспенберг столкнул Индрека Таранда со сцены, а несколько участников пикета ударили его, Евгений Осиновский сказал, что социал-демократы не решают подобные ситуации с помощью насилия: «Ни в коем случае и никогда».