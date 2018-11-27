Осиновский: социал-демократы позволили бы выразить на своем митинге и иные взгляды
27 ноября 2018, 14:10
По словам председателя Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгения Осиновского, социал-демократы на своих акциях в разумных пределах допустили бы выражение и иных точек зрения.
Комментируя произошедший в понедельник инцидент на акции Эстонской консервативной народной партии (EKRE), где политический советник фракции EKRE Урмас Эспенберг столкнул Индрека Таранда со сцены, а несколько участников пикета ударили его, Евгений Осиновский сказал, что социал-демократы не решают подобные ситуации с помощью насилия: «Ни в коем случае и никогда».
По словам Осиновского, он уверен, что если придерживающийся иных взглядов человек захочется высказаться на акции СДПЭ, ему в разумных пределах предоставят такую возможность.