США призвали Европу довести до конца введенные в отношении России санкции

Из-за инцидента в Керченском проливе Соединенные Штаты призвали Европу более жестко относиться к применению санкций в отношении России. Европейским странам следует делать больше для поддержки Украины, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт во вторник, 27 ноября. По ее словам, многие государства "ввели санкции в отношении России за ее действия в Крыму, в Украине", но не все из введенных мер исполняются.

Кроме того, представитель Госдепартамента призвала Европу пересмотреть свою позицию по "Северному потоку - 2", пишет DW.com. Газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

НАТО осудила действия России

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как пересекли государственную границу РФ и неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России.