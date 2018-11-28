Ср, 28.11.2018
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Квартирным товариществам в новом году грозят перемены

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Двор квартирного товарищества. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Margus Ansu

Как сообщает Раэпресс, Tаллиннская городская управа решила представить на утверждение городского собрания проект постановления, сводящего воедино все требования, предъявляемые при представлении квартирными товариществами ходатайств о субсидиях всех видов, с целью упростить эту процедуру и рассмотрение ходатайств.

Проект предусматривает, что с Нового года все ходатайства подаются в электронном виде, что позволит ускорить процесс подачи, обработки и рассмотрения ходатайств. Подача будут производиться в среде самообслуживания инфосистемы о таллиннских субсидиях.  Документ касается субсидий на обучение, экспертизу, а также для участия в проектах "Зеленый двор", "Фасады - в порядок!" и "Дворы - в порядок!".

На субсидии квартирным товариществам в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено 850 500 евро.

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