Квартирным товариществам в новом году грозят перемены

Проект предусматривает, что с Нового года все ходатайства подаются в электронном виде, что позволит ускорить процесс подачи, обработки и рассмотрения ходатайств. Подача будут производиться в среде самообслуживания инфосистемы о таллиннских субсидиях. Документ касается субсидий на обучение, экспертизу, а также для участия в проектах "Зеленый двор", "Фасады - в порядок!" и "Дворы - в порядок!".