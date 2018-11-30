Видео: Audi представила прототип будущего конкурента Tesla Model S

По своим размерам прототип, построенный на той же платформе, что и электромобиль Porsche Taycan, близок к хэтчбеку A7 Sportback. Его длина составила 4960 мм, ширина — 1960 мм, а высота — 1380 мм. Объем багажных отсеков, расположенных спереди и сзади составляет 100 и 450 л соответственно. Также Audi E-Tron GT получил светодиодные матричные передние фары с графическими элементами, напоминающими молнии, 22-дюймовые алюминиевые колеса и спортивный обвес кузова, пишет РБК .

Напомним, в начале октября Audi представила в Париже свой первый электрический кроссовер – E-Tron. Автомобиль получил два электромотора общей мощностью 408 л.с. До "сотни" он разгоняется примерно за 6 секунд, а запас хода составляет 400 км. Еще одной особенностью новинки является пневмоподвеска, способная самостоятельно изменять дорожный просвет в диапазоне 76 мм. Кроме того, кроссовер получил поддержку системы полуавтономного управления, которая уже используется на новых A6 и A8. Продажи Audi E-Tron в Европе начнутся в январе будущего года. Автомобиль, стоимость которого составит около 80 тыс. евро, будет конкурировать с Jaguar I-Pace, Mercedes EQC и Tesla Model X.