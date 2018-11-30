Раскрыты внешние признаки опасных авиапассажиров

По словам Дженис Бриджер, проработавшей 27 лет стюардессой, в первую очередь члены экипажа подмечают, не пьян ли пассажир. «Если мы видим, что он [пассажир] нетрезв, то мы просим его удалиться. С ним могут возникнуть проблемы в полете», — пояснила бортпроводница.

Также сотрудников настораживают пассажиры, которые выглядят больными. «Если у человека был болезненный бледный вид, мы не пускали его в самолет. Никто не хочет, чтобы он распространял свои микробы», — уточнила Бриджер.

Она призналась, что всегда подмечает сильных мускулистых пассажиров. «Если кто-то выглядит физически сильным, то я запоминаю его лицо и место, где он сидит», — рассказала бортпроводница. Женщина пояснила, что рассчитывает на их помощь в случае возникновения конфликта.