Руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк подтвердила Postimees, что вчера ночью действительно из-за шторма в нескольких грузовиках двигался товар.

«Причиной инцидента стал недостаточно закрепленный груз, в результате чего находящаяся в грузовике металлическая конструкция упала на стоявший рядом грузовик, внутри которого были бетонные панели, и последний опрокинулся», - объяснила Линк.

По ее словам, судно не пострадало. А когда паром прибыл в пункт назначения, грузовик подняли и отбуксировали с судна. Судно прибыло на два часа позже установленного времени, но отбыло по расписанию.

«Перед отплытием сегодня команда провела дополнительную проверку закрепления груза и из-за плохих погодных условий не брали на борт грузовики, в которых были загружены большие бетонные конструкции», - объяснила она.

Речь идет о том же пароме Tallink Regal Star, который в конце октября оказался обесточенным и вынужден был дрейфовать в Балтийском море.

Вчера вечером из-за штормового ветра на судне двигавшемуся по маршруту Финляндия-Швеция Wasa Express также перевернулся один грузовик. Паром из-за шторма был вынужден вернуться в Финляндию.