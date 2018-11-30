Сеть отелей Marriott заявила об утечке данных 500 млн клиентов

Данные 500 млн гостей гостиниц Marriott International по всему миру могли оказаться в руках злоумышленников, сообщает Korrespondent со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании сообщили, что утечка данных произошла в результате инцидента в области безопасности данных и несанкционированного доступа в систему бронирования Starwood.

Учетные записи 327 млн клиентов включали имя, дату рождения, пол, номер телефона, номер паспорта, адрес электронной почты и почтовый адрес. Компания предупредила, что хакеры также могли получить сведения о банковских картах некоторых гостей, хотя эти данные зашифрованы.