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На основе статистики рассмотрения случаев ущерба по страхованию устройств Telia вывела статистику того, как закончили своё существование или от чего пострадали телефоны и планшеты клиентов. Оказывается, зачастую разрушение – дело лап и зубов домашних животных,

По словам руководителя сферы дополнительных услуг Telia Eesti Максима Меламеда, картина страховых случаев весьма пёстрая, однако есть определённые типы случаев, встречающиеся чаще других.

«Самые неожиданные для клиента случаи связаны с повреждением водой. Люди зачастую не учитывают, что жидкость может попасть в устройство также в виде пара или сырости. Для того, чтобы получить такое повреждение, телефон не обязательно уронить в воду, и даже устройства с рейтингом IP, предполагающим защиту от воды и пыли, могут не выдержать воздействия сырости или пара».

Вторая большая группа случаев связана с домашними животными. «Множество телефонов ломают домашние животные, и обычно эти устройства отремонтировать уже невозможно. Если дома есть питомец, имеет смысл класть смарт-устройство в недоступное для него место», – добавил Меламед.