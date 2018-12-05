Порошенко пообещал не переносить президентские выборы на Украине

"Действовать - не значит развязать войну"

Глава Украины еще раз представил свое видение конфликта в Керченском проливе. "Мы считаем, что Азовское море в его нынешнем статусе можно охарактеризовать как частично оккупированное Россией, а Керченский пролив - как (полностью. - ред.) оккупированный", - подчеркнул украинский лидер.

В ответ на агрессию со стороны Москвы необходимо продемонстрировать решительные действия, убежден Порошенко. При этом "действовать - не значит развязать войну", отметил он. "Безусловно, нет", - добавил президент.

Киев настаивает на наращивании присутствия НАТО в Азовском море

"Действовать - означает ввести блок санкций в отношении России, которые можно было бы назвать "азовскими санкциями", - указал глава государства. При этом Киев ожидает "наращивания присутствия НАТО в Черном море, а, возможно, и в Азовском", подчеркнул Порошенко, добавил, что данный шаг необходим с точки зрения поддержания стабильности в регионе.