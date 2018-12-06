Как охотник стал добычей. Признания российского шпиона

Примерно в то время, когда Пушинас начинал служить на базе ВВС в Шауляе, визиты Сергея Моисеенко в Литву участились. Вскоре он начал приезжать раз в несколько месяцев. Пушинасу это не казалось подозрительным. В разговорах с ним периодически всплывали темы, касавшиеся несекретной информации о базе, но Моисеенко не расспрашивал Пушинаса подробно о его работе.

“Он никогда не задавал конкретных вопросов, — говорит Пушинас. — Просто обычный дружеский разговор”.

Шли годы. Дедушка Пушинаса старел и в какой-то момент уже не мог ходить на охоту вместе с внуком. Тогда Пушинас начал охотиться с Моисеенко один — где-то пару раз в год. Они вместе пили чай и говорили о былом. Иногда — и о работе Пушинаса.

Как раз на охоте, в 2012 году, охотник понял, что на самом деле был добычей.

Путинас заметил в кармане Моисеенко мигающий красный огонек. “Я засмеялся и спросил: ты что, записываешь меня? — вспоминает Пушинас. — Он сразу заволновался, сказал, что это его телефон, но я видел, что телефон он оставил на подоконнике. Потом он сказал, чтобы я не обращал внимания”.

Пушинас много думал об этом случае, но начальству ничего не сказал. Вернуться к этому разговору с Моисеенко молодой человек тоже не решился — тот был другом семьи, и это могло показаться грубостью или даже паранойей.

Через несколько месяцев Пушинас и Моисеенко снова отправились на охоту. Подстрелив косулю, под влиянием адреналина Пушинас набрался мужества и задал вопрос, который не давал ему покоя все это время.

“Серьезно, что это было в прошлый раз? Ты меня записывал?” — выпалил он.

Моисеенко был спокоен. Не отвлекаясь от убитого животного, он сказал: “Сергей, ты же сам знаешь, полковники бывшими не бывают”.

Пушинас утверждает, что не помнит, как разговор развивался дальше. “Шок был такой сильный, что на допросах я ничего не мог вспомнить, — рассказывает он. — Не мог сказать даже, какое было время года”.

Тайник в гараже

Спустя несколько месяцев они встретились снова, но теперь россиянин предложил встретиться в гараже в Шауляе, где хранилось его охотничье снаряжение.

Пушинас застал Мосиеенко в гараже роющимся в багажнике своего старого “мерседеса” — машина была очень побитая, что плохо сочеталось с его дорогим снаряжением.

ФОТО: Artur Kuus

“Я был очень напряжен, — рассказывает Пушинас. — Я понимал, что происходит, и знал, о чем он собирался со мной говорить. Но Моисеенко вел себя так, будто ничего не произошло. Он шутил и был совершенно спокоен. Для него все это было обычным делом”.