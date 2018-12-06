Фотo: в таллиннском Старом городе ждет нового владельца часть дома XIII века

Поступила в продажу часть дома в Старом городе. Площадь - 189 квадратных метра. Расположенная на трех этажах недвижимость прекрасно сохранилась для своего возраста.

ФОТО: KV.EE

В квартире две спальни и две ванных. Имеется и баня, в которой так приятно попариться после утомительного рабочего дня, да еще и в нашу промозглую погоду.

ФОТО: KV.EE

Дом капитально отреставрирован в 2005 году. Места общего пользования и фасад находятся в прекрасном состоянии. В интерьере квартиры сохранились подлинные деревянные балки.

ФОТО: KV.EE

Дом находится в достаточно тихом месте, на не очень хорошо известной туристам улице, поэтому там достаточно спокойно. К квартире прилагаются два парковочных места.