Департамент конкуренции: в Tallinna Vesi обсчитались на десять миллионов евро

Во вторник Департамент конкуренции не согласовал представленные ему компанией Tallinna тарифы на услуги по водоснабжению как по Таллинну, так и по городу Сауэ.

Согласно поданному предприятием ходатайству, выручка Tallinna Vesi от продаж, с учетом представленных на услуги по водоснабжению цен, составит в 44,5 млн евро. Департамент конкуренции считает обоснованной выручку от предоставления услуг водоснабжения в пределах 34,5 млн евро.

Согласно Закону о водоснабжении и канализации, прогнозируемая выручка не обоснована и включает чрезвычайный компонент, не основанный на инвестированном предприятием капитале. По этой причине Департамент конкуренции не станет согласовывать цены, представленные предприятием в ходатайстве о тарифах на воду и на услуги по очистке и отводу сточных вод.

Tallinna Vesi может в течение 30 дней оспорить принятое решение в самом Департаменте конкуренции или обратиться в Таллиннский административный суд. В среду предприятие сообщило, что в ближайшее время ознакомится с аргументами Департамента конкуренции, по которым тарифы не были согласованы, и затем примет решение, обжаловать ли действия департамента.