Стихийные бедствия отпугнули туристов от островов Индонезии

В министерстве туризма Индонезии заявили о том, что разрушительные землетрясения в Ломбоке в августе и сентябре, а также катастрофа самолета Lion Air JT 610 в октябре этого года, отпугнули туристов.

По данным властей, количество иностранных гостей, прибывших с января по октябрь 2018 года, достигло 13,24 миллиона, пишет turizm.ru. В начале года министерство прогнозировало турпоток в 17 миллионов. Достичь этой цифры уже не удастся. Однако власти настроены оптимистично на 2019 год и рассчитывают принять 20 миллионов иностранцев.