Проверена регистрация 76 человек, в регистр не занесены трое из них, в том числе член правления одного из предприятий, сообщила в пятницу BNS пресс-служба MTA.

Начальник подразделения налогового аудита MTA Кюлли Койдумяэ напомнила, что и член правления, который активно участвует в деятельности коммерческого объединения, в результате чего возникает прибыль предприятия, должен быть внесен в регистр. "Мы проконсультировали одного члена правления коммерческого объединения, которого обнаружили работающим на строительстве. Нет разницы, является ли человек членом правления или нет, следует зарегистрироваться и уплачивать налоги с зарплаты",- сказала Койдумяэ.

"Подозрения в выплате зарплат в конвертах надает на предприятия, где зарплаты существенно ниже, чем в среднем по отрасли в регионе. На подозреваемые в выплате зарплат в конвертах предприятия мы обратим особое внимание и будем с ними работать, чтобы зарплаты работников были декларированы, а налоги с них уплачены в полном объеме. В отношении таких предприятий начато налоговое производство для выяснения размера действительной налоговой обязанности",- сказала Койдумяэ, по словам которой и сам работник должен понимать, что ответственность за зарплату в конверте падает и на него.

"Если с зарплаты работника не уплачен налог, ему тоже придется задекларировать не учтенную подоходным налогом зарплату в подоходной декларации физического лица",- подчеркнула Койдумяэ.