На Сааремаа насмерть зарезали спасателя. Вторая жертва в больнице

"Все началось сегодня около двух часов ночи, когда двое пьяных в ходе конфликта напали в центре Курессааре на двух мужчин. По первоначальным данным, пьяные мужчины передвигались по центру города, когда в ходе вспыхнувшей в одном из баров перепалки 33-летний мужчина ударил 39-летнего мужчина острым предметом и тот пострадал. Пьяные мужчины ушли с места происшествия и, проходя мимо, разбило окно бара, находящегося на соседней улице. Между мужчинами, вышедшими на шум, и пьяными нарушителями завязалась перепалка, в ходе конфликта 31-летний мужчина ударил ножом призвавшего его к порядку 52-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия от полученных травм. Преступники скрылись с места происшествия", - описал случившееся полицейский Сааремааского полицейского участка Райнер Антсаар.

Он добавил, что поимке преступников способствовали помощники из соседних уездов и поиски в окрестностях были проведены усиленным составом. "Нам удалось быстро собрать информацию о том, куда могли скрыться подозреваемые в преступлении. Местные жители также помогли полиции в сборе информации, передав важную информацию о мужчинах, сбежавших с места происшествия, и рассказав, в каком направлении они скрылись. Подозреваемого в совершении преступления 33-летнего мужчину задержали на заправке на Таллиннской улице и 31-летнего мужчину - в квартире на улице Карла Оясоо", - рассказал полицейский и добавил, что оба мужчины были уже знакомы полиции из-за разных преступлений против личности.

По данным Saarte Hääl, в ходе поножовщины погиб ведущий инспектор Ляэнаского спасательного центра Сулев Каллавус.

По словам Антсаара, тяжелые преступления, совершенные сегодня ночью, необычны для спокойного Курессааре и до известной степени сказываются на чувстве безопасности. "Как полицейские, мы сделали лучшее, на что были способны, чтобы быстро установить личности возможных подозреваемых и задержать их. И хотя жизнь отца семейства это не вернет, можем подтвердить, что подозреваемые задержаны и находятся под следствием", - сказал Антсаар.

"Ночью на Курессааре произошли трагические и тревожащие события, но самое важное то, что злоумышленники пойманы и задержаны. Сейчас начинается работа во имя того, чтобы они предстали перед судом", - сказал прокурор Райнер Амур.