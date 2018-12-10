Новый руководитель Elron: с поездами нельзя совершить той же ошибки, что и с паромами

Проработавшая более 15 лет в Министерстве экономики и коммуникаций, последние четыре в года в должности канцлера, Мерике Сакс уже год подумывала о том, чтобы отказаться от карьеры чиновника. С нового года она возглавил принадлежащее государству предприятие Eesti Liinirongide AS или Elron. Чиновничья жизнь не была для Сакс сладкой – главным испытанием в карьере стал скандал с получением взяток в Таллиннском порту, поскольку Сакс была организатором тендера на осуществление паромной переправы.

- Почему вы решили выставить свою кандидатуру на должность руководителя Elron?

- Это была идея Fontes. Поначалу я засомневалась, но, после подумав, поняла, что если куда-то и уходить, то государственное предприятие будет хорошим выбором. В действительности я давно хотела уйти в бизнес.

- Как давно?

- Достаточно давно, около года. Мне 42 года. Я подумала, что если сейчас не уйду, то так и останусь государственным чиновником. Я же практически с детства – с окончания университета – работала в министерстве. В начале года попробовала себя в качестве рабочей тени руководителя Ragn Sells Райна Вяэна, чтобы посмотреть, сильно ли отличается работа руководителя высшего звена в общественном секторе от такого же руководителя частного предприятия. Не отличается. Управление – это все же управление людьми.

- Информацию о том, что вы выиграли конкурс, вызывала бурную реакцию – 51 кандидат и выбрали человека, который никогда не руководил предприятием.

- Я руководила людьми, управляла процессами и деньгами. Каких навыков управления у меня нет?

- А в руководители Больничной кассы выбрали бывшего руководителя Microsoft Eesti Райна Лаане, ваш предшественник Олле Тишлер раньше возглавлял Oracle Baltics. Может быть, люди просто не понимают, что означает работа канцлера?

- Я тоже думаю, что не понимают. Руководитель высшего звена – это руководитель высшего звена. Работа канцлера сравнима с работой руководителя предприятия. Я скорее считаю, что с места руководителя частного предприятия сложнее отправиться руководить государственной фирмой. В бизнесе привыкли, что процесс идет быстрее и решение появляется сразу после возникновения идеи. В общественном секторе согласование требует времени.

- Elron – это государственная фирма, с которой люди сталкиваются каждый день, и которое здорово критиковали в СМИ. Вас это не пугает?

- Вообще нет. После должности канцлера меня уже ничего не пугает. Я не знаю, как в других министерствах, а у нас канцлеры могут главным образом заниматься решением проблем, а потому, я уже ничего не боюсь.