Новый руководитель Elron: с поездами нельзя совершить той же ошибки, что и с паромами

Новый руководитель Elron Мерике Сакс не стала бы передавать движение поездов в руки частного предприятия, поскольку бизнес Вячеслава Леэдо показал, что государству очень трудно контролировать частные фирмы, пишет Postimees.
Проработавшая более 15 лет в Министерстве экономики и коммуникаций, последние четыре в года в должности канцлера, Мерике Сакс уже год подумывала о том, чтобы отказаться от карьеры чиновника. С нового года она возглавил принадлежащее государству предприятие Eesti Liinirongide AS или Elron. Чиновничья жизнь не была для Сакс сладкой – главным испытанием в карьере стал скандал с получением взяток в Таллиннском порту, поскольку Сакс была организатором тендера на осуществление паромной переправы.
- Почему вы решили выставить свою кандидатуру на должность руководителя Elron?
- Это была идея Fontes. Поначалу я засомневалась, но, после подумав, поняла, что если куда-то и уходить, то государственное предприятие будет хорошим выбором. В действительности я давно хотела уйти в бизнес.
- Как давно?
- Достаточно давно, около года. Мне 42 года. Я подумала, что если сейчас не уйду, то так и останусь государственным чиновником. Я же практически с детства – с окончания университета – работала в министерстве. В начале года попробовала себя в качестве рабочей тени руководителя Ragn Sells Райна Вяэна, чтобы посмотреть, сильно ли отличается работа руководителя высшего звена в общественном секторе от такого же руководителя частного предприятия. Не отличается. Управление – это все же управление людьми.
- Информацию о том, что вы выиграли конкурс, вызывала бурную реакцию – 51 кандидат и выбрали человека, который никогда не руководил предприятием.
- Я руководила людьми, управляла процессами и деньгами. Каких навыков управления у меня нет?
- А в руководители Больничной кассы выбрали бывшего руководителя Microsoft Eesti Райна Лаане, ваш предшественник Олле Тишлер раньше возглавлял Oracle Baltics. Может быть, люди просто не понимают, что означает работа канцлера?
- Я тоже думаю, что не понимают. Руководитель высшего звена – это руководитель высшего звена. Работа канцлера сравнима с работой руководителя предприятия. Я скорее считаю, что с места руководителя частного предприятия сложнее отправиться руководить государственной фирмой. В бизнесе привыкли, что процесс идет быстрее и решение появляется сразу после возникновения идеи. В общественном секторе согласование требует времени.
- Elron – это государственная фирма, с которой люди сталкиваются каждый день, и которое здорово критиковали в СМИ. Вас это не пугает?
- Вообще нет. После должности канцлера меня уже ничего не пугает. Я не знаю, как в других министерствах, а у нас канцлеры могут главным образом заниматься решением проблем, а потому, я уже ничего не боюсь.
- В то время, когда вы занимали эту должность, произошел скандал с взятками в Таллиннском порту. Чему вас научила эта история? (Бывших руководителей Таллиннского порта Аллана Кийля и Айна Кальюранда обвиняют в получении взяток на почти четыре миллиона евро в период 2005-2015 годов. Большую часть полученных денег – почти три миллиона евро – составила взятка от представителей судостроительных заводов Турции и Польши за то, чтобы получить договор купли-продажи о паромах для дочернего предприятия Таллиннского порта TS Laevad).
- Я начала проект паромов в должности вице-канцлера и вела его до конца. Научилась тому, что никогда нельзя предполагать, что дела пойдут так, как ожидаешь. В случае крупных проектов возможно все. Я не скажу, что больше не доверяю людям, – настолько болезненным этот урок не стал – но мне жаль, что все получилось именно так.
- Я понимаю, что вы еще завершаете дела в министерстве и не очень в курсе внутренних дел Elron, но все же поговорим немного об этом. Что, по вашей оценке, является самой большой проблемой Elron, и когда придут новые поезда?
- Людям нравятся поезда и это видно по количеству пассажиров. Проблема в том, что люди не вмещаются в имеющиеся поезда и в часы пик пассажирам не остается ничего другого, как ехать стоя. С этим нужно что-то делать.
- Также были слышны жалобы на то, что в поездах не продают пирожки.
- Покупка новых поездов зависит от решения собственника. И не только от Министерства экономики, но и от решения правительства. Elron должен разработать возможность, как купить поезда, и подумать, какой могла бы быть модель финансирования. Я чувствую, что политики понимают, что поездов мало, но вопрос только в деньгах.
- Я слышал, что многие партии хотят внести новые поезда в число своих предвыборных обещаний.
- Как руководитель государственный фирмы ты должен учитывать выборный цикл, образ мыслей политиков, а также место проживания и пожелания избирателей. Я отношусь к учету всего этого, как к пробному камню, что специфично для предприятия. Ты должен предложить решение, чтобы максимально упростить процесс покупки поездов. Предложить схему финансирования, которую можно рассмотреть. То же самое мы делали с паромами. Опробовали несколько схем, как было бы возможно купить суда. Это была в несколько раз большая инвестиция, чем покупка поездов.
- Одно дело – поезда, а другое – инфраструктура. Юго-западное и западное железнодорожные направления себя исчерпали.
- Да. Одним из первых телефонных звонков после того, как появилась новость об утверждении меня в должности руководителя Elron, был звонок от руководителя Эстонской железной дороги Эрика Лайдвеэ, который сказал, что теперь нужно встретиться и составить план. Чтобы мы начали масштабно заниматься инфраструктурой. Я с ним согласна. Для повышения скорости нужно инвестировать. Недостаточно покупать поезда, должна улучшиться и инфраструктура.
- Elron жестко критиковали и автобусные фирмы. Например, был задан вопрос: должно ли государство вообще заниматься пассажирами поездов?
- Вопрос в том, что частная фирма может сделать лучше. Есть конкретная инфраструктура, и есть конкретные поезда. Конкуренция в этой области не возникнет никогда. Хотелось бы надеяться, что очень большой разницы между частной фирмой и государственной фирмой нет. У государства есть один опыт с частной фирмой в области транспорта, и он не был слишком хорошим. Если инфраструктура ограничена, и поезда по ней ездят в ограниченном количестве, то конкуренция не работает. Иногда государственные предприятия легче призвать к порядку. В случае частной фирмы государство связано договором, и если государство составило кривой договор, то после не остается ничего другого, кроме как наблюдать и сожалеть.
- Поговорим о паромах предпринимателя Вячеслава Леэдо?
- В конце с ним было непросто. Расходы на перевозки росли. Рынка нет, и монополия создается легко. А в итоге страдает государство.
Когда у государства есть инфраструктура, то есть поезда и железная дорога, то можно провести конкурс на запуск поездов. Может быть, об этом стоит подумать. Конечно, когда я проработаю в Elron три года, я, возможно, буду говорить иначе.
- Каково будущее общественного транспорта?
- Нужно подумать, что делать с железной дорогой. Электрифицировать или принять в использование газовые поезда. Люди не смогут без конца ездить на машинах. Новое поколение не заинтересовано в машинах. Поколение моих детей уже ждет, что государство предложит иное решение. В то же время, если подумать, какой была жизнь десять лет назад, то мы понимаем, что не было большого смысла думать, какой могла бы быть жизнь через десять лет, поскольку мы не представляли себе этого. Я думаю, что нужно взять направление на то, что технология в итоге освободит человека от управления транспортным средством, и поезда могли бы стать хорошим решением.
Поэтому я считаю, что продажа пирожков в поездах – это не главная проблема. Я вижу, что все, что возможно, должно быть автоматизировано. Например, большой проблемой были платежные терминалы, которые не работали в поездах. Почему бы не могло быть так, что при входе в поезд с банковской карточки человека автоматически снимались бы деньги за билет. Есть страны, где это работает. Конечно, теперь возникает вопрос о защите данных и о том, что вообще можно делать.
- Что вы думаете о бесплатном общественном транспорте?
- Ничего не бывает бесплатным. Это исходный пункт. Кто-то всегда платит. Кто точно и за что, это уже политический выбор. Мы ездим на бесплатном общественном транспорте и платим больше за что-то другое.
Будучи канцлером, я исходила из принципа, что министры приходят в наш дом в хорошем смысле гостями. У них есть мандант и голоса избирателей. Не наше дело оспаривать этот мандат, поскольку не чиновники выбирают этих людей. У министров есть голоса тех людей, которые поддерживают их предвыборные обещания, например, бесплатный общественный транспорт. Не дело чиновника им противостоять.
- В то же время вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров открыто и жарко критиковал политические решения министров, что было крайне удивительно наблюдать.
- У Министерства финансов более сложная ситуация, поскольку у них предполагаются более быстрые и имеющие большее влияние изменения. Критика там в определенном смысле более уместна. У Министерства экономики все не так. Да, этот бесплатный общественный транспорт был для нас тяжелым проектом. Но мы это сделали.
Мы смотрим на это дело так, что, да, тяжело, но если проект законный, то он осуществим. Чиновники Министерства экономики не думают, что могут провалить план. Я думаю, что это неправильно. У людей есть право выбирать политиков, которые им нравятся, а у чиновника есть право дать лучший совет, но, мне кажется, что у чиновников нет права работать против людей, если они кого-то выбрали.
Дмитрий просто такой человек. Сказать можно что угодно, но это не облегчит работу. Но это вызовет недовольство и в итоге у тебя появится обиженный министр.
- Вы когда-нибудь ссорились с министром?
- (Улыбается.) Ссорилась. Но «ссора» – это неправильное слово. У меня возникали разногласия с министрами, но мы всегда могли договориться.
- Что вызывало самые крупные расхождение мнений?
- Обычно это происходило из-за бюрократических нюансов. В качестве примера можно привести паромы, поскольку они были самой сложной темой. Когда Урве (Пало) пришла, она была уверена, что хочет провести тендер на покупку паромов. Предыдущий министр был убежден, что нужно делать прямой договор с Таллиннским портом. Оба варианта, по нашей оценке, были законными. Тогда я считала, что с прямым договором можно было бы действовать быстрее, поскольку времени было очень мало. На эту темы мы с Урве спорили. Она осталась верна себе и в итоге мы провели тендер.
И какие проблемы сопровождали покупку паромов! Теперь я думаю, что, слава богу, что мы провели тендер, а не заключили прямой договор. Тогда к скандалу добавилось бы еще одно подозрение, почему чиновники заключили прямой договор.
- С каким министром было сложнее всего расстаться?
- Со всеми министрами было жалко расставаться. Это странно. Министров принимали как своих.
Может быть, более близкая связь возникла с Урве Пало, поскольку она приходила к нам министром три раза. Мы с ней спорили больше всего, но всегда находили компромисс.
Больше всех привлекал министр Кристен Михал, который всегда вызывал всех в свой кабинет, доставал доску и мы начинали рисовать. Людям нравилось с ним работать.
Кадри (Симсон), конечно, тоже. Кадри настолько умная, что если ты с ней работаешь, то должна быть очень хорошо подготовлена, поскольку она помнит все цифры. Ты должна быть готова, потому что она знает все.
- Кого вы надеетесь увидеть следующим министром экономики?
- Честно, не могу сказать. Мне было бы приятно, если бы вернулся кто-то из старых министров, поскольку их я уже знаю.
- Вы думаете, что и сами когда-то вернетесь в министерство?
- На это место нет. Я не верю, что вернусь в тот дом, но не знаю.
- О политике не думали?
- Нет. Есть две работы, которые, как мне кажется, серьезно недоплачены, и которые я никогда не смогу выполнять. Одна из них – политика. Работа с избирателями настолько интенсивная, что у тебя не остается времени на свою жизнь. Другая работа – работа воспитателя детского сада. Эта работа настолько неодооплачена и настолько интенсивная. Это два дела, которыми я не хотела бы заниматься.
- Какая зарплата подходит для министра?
- Министр должен получать зарплату руководителя высшего звена.
- Как получилось так быстро найти нового канцлера вместо вас?
- Я работала для того, чтобы не оставить организацию в запустении, когда получила место руководителя Elron. Я не была уверена, получу ли эту должность, поскольку конкурс был очень длинным, а туров было четыре. Имелся запасной план, чтобы после выборов не возникла ситуация, при которой нет канцлера. Если бы не было канцлера, но пришел новый министр, то ушли бы пара месяцев, чтобы человек прижился на месте. Если у Министерства экономики полгода нет канцлера, то это очень плохо. Я проработала там с людьми 15 лет, как я оставлю их там в одиночестве?
Мерике Сакс
Начиная с 2014 года – канцлер Министерства экономики и коммуникаций.
2008-2014 – вице-канцлер министерства по вопросам внутреннего рынка, строительства и жилищного хозяйства.
Работала директором по услугам и исполнительным директором центра стандартов Торгово-промышленной палаты.
1998-2004 – занимала разные должности в Министерстве экономики: от главного специалиста до руководителя отдела.
Закончила Тартуский университет, магистр общественного управления (cum laude).