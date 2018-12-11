Подарок или признак коррупции? Мария Захарова бесплатно получила веранду размером с дом

Видеозапись передачи, в которой сотрудники НТВ приезжают на дачу к родителям Захаровой в сопровождении самой представителя МИД, обговаривают детали, и затем демонстрируют роскошную постройку, была размещена на YouTube, но сейчас недоступна. Программа вышла в эфир 9 декабря. Мария Захарова с родителями приняла в подарок от телекомпании отдельно стоящий павильон в стиле русской дачной усадьбы с галереей, балконом и танцевальным залом-столовой.

В помещении установили антикварную мебель и изразцовую печь, а также оборудовали его системой "умный дом", которая позволяет подогревать пол, открывать окна и включать свет. Мария Захарова сообщила The Insider, что все происходило в рамках закона, и она получила от руководства разрешение на участие в передаче.

"Я ничего ни от кого не скрывала, ничего ни у кого не воровала, не использовала никакое должностное положение. Мы всей семьей писали соответствующие заявки много лет", - рассказала официальный представитель МИД. По ее словам, эту программу ее семья давно любит, но сначала журналистов некуда было приглашать, но затем у ее родителей появился дачный участок, и они начали писать заявки.

"Ни работодатель, ни журналисты из различных СМИ, которые были в курсе моего участия в проекте, не высказали подозрений в нарушении этики гражданского служащего", - отметила Захарова.

На вопрос издания, как Захарова сочетала участие в программе с должностью госслужащего, она ответила, что выступала в данном случае в роли дочери. "Это дача моей мамы и моего папы. Что мы неправильно сделали? Я должна была отказаться от родителей, или они должны были сказать, что я не их дочь? Что мне надо было сделать? Не участвовать в программе?", - возмутилась представитель МИД.

"Я веду такую же жизнь, как миллионы других россиян. Я пользуюсь общественным транспортом, покупаю продукты в "Пятерочке", "Ашане", "Магните", для дачи и ремонтов покупаем все в "Леруа". Одежда отечественная. Отдыхаю в России... Можем продолжить список. А еще я смотрю, где скидки, и что я могу позволить себе, а что нет. Вот именно так я и живу", - пояснила сотрудник внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что получила разрешение руководства на участие в программе. "Никаких доходов при исполнении должностных обязанностей, кроме зарплаты, которую мне начисляет работодатель, я никогда не получала, а направляемые в мой адрес протокольные подарки сдаю по акту в соответствующее структурное подразделение. Взяток не беру, подарки возвращаю, справку об имуществе и доходах регулярно сдаю в кадры", - отметила Захарова.

Однако, по мнению замдиректора Центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл Россия" Ильи Шуманова, НТВ - публичная телекомпания, которая взаимодействует с МИД и некоторым образом зависима от МИД, поскольку ведомство является ньюсмейкером. Поэтому Мария Захарова состоит в рабочих отношениях с НТВ, а оказание программой "Дачный ответ" услуг родственникам должностного лица является нарушением этического кодекса государственного гражданского служащего.

Шуманов напомнил о понятии "конфликт интересов": он возникает при получении подарков и услуг не только чиновником, но и его родными. Он признал, что понятие конфликта интересов в российском законодательстве очень размыто, но в рекомендациях Минтруда сказано, что в таком случае, как с дачей родителей Захаровой, работодатель должен предложить вернуть соответствующий подарок, и если это невозможно - компенсировать его стоимость.