Кокорин впал в депрессию. Мамаев спокоен

Оба футболиста помещены под стражу в столичный СИЗО-2 "Бутырка". Им предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

"Кокорин и Мамаев находятся в трансе? Все немного не так. Я упомянула, что они находились в таком состоянии, когда их поместили в ИВС, а потом в СИЗО. Да, тогда они испытали в шок. Но сейчас игроки уже все осознали; Уверена, что подобного с ними больше не произойдет.