Вт, 11.12.2018
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Парламентская оппозиция грозит Юри Ратасу бойкотом

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Юри Ратас.

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Парламентская оппозиция собирается бойкотировать премьер-министра Юри Ратаса на инфочасе правительства в Рийгикогу, передает Rus.ERR.

Сегодня Ратас представил депутатам обзор деятельности кабинета министров по претворению в жизнь политики ЕС. Ответы премьера на последовавшие после выступления вопросы настолько не удовлетворили оппозиционных депутатов, прежде всего от Партии реформ и Консервативной народной партии, что теперь они взвешивают возможность отказа от запросов в адрес главы правительства, на которые он отвечает в парламенте каждую среду. Со своей стороны фракция центристов обвинила оппозицию в игнорировании Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу. 

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