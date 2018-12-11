Парламентская оппозиция грозит Юри Ратасу бойкотом

Сегодня Ратас представил депутатам обзор деятельности кабинета министров по претворению в жизнь политики ЕС. Ответы премьера на последовавшие после выступления вопросы настолько не удовлетворили оппозиционных депутатов, прежде всего от Партии реформ и Консервативной народной партии, что теперь они взвешивают возможность отказа от запросов в адрес главы правительства, на которые он отвечает в парламенте каждую среду. Со своей стороны фракция центристов обвинила оппозицию в игнорировании Закона о регламенте и порядке работы Рийгикогу.