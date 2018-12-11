Вт, 11.12.2018
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Продуктовый банк собрал 37 070 килограммов продуктов

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Продуктовый банк.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX

На минувших выходных Продуктовый банк Эстонии собирал рождественские пожертвования, пишет Postimees. Всего за два дня было собрано 37 070 килограммов продуктов для людей, которые находятся в трудной финансовой ситуации.

Сбор проходил в 48 магазинах торговых сетей Prisma, Rimi, Selver, Maksimarket, Konsum и Maxima.

Дни сбора еды проводятся дважды в год по всей Эстонии. При помощи жертвователей банк может помочь большому количеству нуждающихся.

Больше всего продуктов было собрано в Таллинне и Харьюмаа – посетители 12 магазинов пожертвовали 17 910 килограммов еды. В Пярну в пяти магазинах собрали 3800 килограммов продуктов, а в Раквере в трех магазинах – 2080 килограммов.

Больше всего пожертвовали сухих продуктов – 6910 килограммов.

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