Продуктовый банк собрал 37 070 килограммов продуктов
11 декабря 2018, 18:04
На минувших выходных Продуктовый банк Эстонии собирал рождественские пожертвования, пишет Postimees. Всего за два дня было собрано 37 070 килограммов продуктов для людей, которые находятся в трудной финансовой ситуации.
Сбор проходил в 48 магазинах торговых сетей Prisma, Rimi, Selver, Maksimarket, Konsum и Maxima.
Дни сбора еды проводятся дважды в год по всей Эстонии. При помощи жертвователей банк может помочь большому количеству нуждающихся.
Больше всего продуктов было собрано в Таллинне и Харьюмаа – посетители 12 магазинов пожертвовали 17 910 килограммов еды. В Пярну в пяти магазинах собрали 3800 килограммов продуктов, а в Раквере в трех магазинах – 2080 килограммов.
Больше всего пожертвовали сухих продуктов – 6910 килограммов.