Продуктовый банк собрал 37 070 килограммов продуктов

Дни сбора еды проводятся дважды в год по всей Эстонии. При помощи жертвователей банк может помочь большому количеству нуждающихся.

Больше всего продуктов было собрано в Таллинне и Харьюмаа – посетители 12 магазинов пожертвовали 17 910 килограммов еды. В Пярну в пяти магазинах собрали 3800 килограммов продуктов, а в Раквере в трех магазинах – 2080 килограммов.