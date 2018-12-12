Сорвавшиеся с цепи собаки изувечили жительницу Эстонии

В конце сентября жительница поселка Циргулийна собирала грибы и вдруг заметила, что на нее несутся две большие собаки. Результат нападения сорвавшихся с цепи животных: обширные гематомы на нижней части тела, укусы на боку и на голове, неделю женщина пролежала в больнице, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
64-летняя Майе (имя изменено) отправилась за грибами в лес примерно в десяти километрах от Циргулийна. В какой-то момент на хуторе, находившемся примерно в полукилометре от нее, сорвались с цепи два огромных черных тибетских мастифа. «Я только срезала гриб. Поднялась и заметила, что две собаки несутся прямо на меня. Они сразу напали», - рассказала женщина.
Псы изгрызли правую руку женщины до перелома кости. Собаки кусали ее и за голову, но, к счастью, там у нее остались лишь шишки. Врачи вырезали гематомы в больнице. Собаки стали менее агрессивными, когда женщина упала и оказалась в сидячем положении. «Пока я была на ногах, они все время кусали, когда же я упала, прекратили нападать - только лаяли. Мне каким-то образом удалось достать телефон и позвонить», - рассказала пострадавшая.
По словам Майе, прошло примерно 20 минут, прежде чем на машине приехал ее спутник жизни. Тогда собаки помчались к машине. В это время на квадроцикле на место происшествия подъехал и хозяин собак. В Валгаской больнице женщине наложили на руку гипс на пять недель. Окончательно она не восстановилась до сих пор. «Рука все еще дает о себе знать. Пока не такая сильная, как прежде. Если поднимаю тяжести, сразу начинает болеть. Мне иногда до сих пор снятся кошмары», - признается пострадавшая.
По словам местных жителей, собаки держат в страхе целую деревню. Так, некая жительница деревни Уникюла, что рядом с Тылисте, утверждает, что один из псов напал на ее мужа, когда он ходил за грибами, и тоже сломал ему руку. «Мы живем в страхе. Мы боимся пойти в лес за ягодами. Ходим с ножом в голенище. Я сама звонила в полицию. Они ничего сделать не могут. Когда они приезжают, собаки на привязи», - рассказала женщина.
По ее словам, нельзя позволять держать собак таким способом. «Если он не справляется, нужно вмешаться, чтобы забрать у него животных».
Собирают грибы в частных владениях
Майе признает, что заметила табличку «Частная собственность» и предупреждение о злых собаках. И нападение произошло в частных владениях. «Но не может же быть, что собака побежит в лес. Мне это не пришло в голову. У нас тоже табличка «Злая собака». На самом деле нельзя никому запрещать ходить за грибами», - считает она.
Пострадавшая и хозяин собак договорились между собой, женщина получила компенсацию в 1850 евро. Майе считает, что проблема решена: «Они обещали, что будут держать собак на привязи и больше такого не повторится. У меня к ним больше нет никаких претензий».
Собаки живут на хуторе, находящемся неподалеку от места происшествия, обычно они на цепи. Кроме того, хутор обнесен забором и электрической изгородью. Живущий в Вильяндимаа сын владельца собак сказал, что в тот раз электроизгородь не работала. Других проблем, помимо этого инцидента, по словам мужчины, с собаками не было. «Эти собаки на привязи, вокруг забор, изгородь под напряжением, собаки находятся во дворе».
По его словам, пострадавшей не раз говорили, что приближаться к дому опасно. «Ее и раньше предупреждали, что сюда нельзя приходить. Что здесь злые собаки, которые могут сорваться. Но она все равно каждый год приезжает сюда собирать грибы. У нас на углах участка установлены таблички с предупреждением, что это частная собственность, и что здесь злые собаки».
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что, насколько известно полиции, больше инцидентов с этими собаками не было. Полиция начала производство о проступке за совершенное по неосторожности нарушение предписания о содержании собак и кошек, повлекшее за собой вред здоровью. Однако производство было прекращено и полиция не стала назначать дополнительный штраф, поскольку у хозяина собак нет действующих наказаний, он осознал нарушение, сожалеет о нем и договорился с жертвой о компенсации морального и материального ущерба.
Тяжело удержать
Предписание сделал Ветеринарно-пищевой департамент, поскольку животные не были вакцинированы. К счастью, жертва не заразилась никакими инфекциями. «Представитель департамента отправился на хутор с проверкой и обнаружил, что требования к содержанию животных не нарушены. Но было замечено, что собаки не вакцинированы. Ветеринарный департамент проверит, чтобы собаки были вакцинированы», - сказала Вирк.
Тибетские мастифы – крупные и сильные собаки. Высота в холке у них может достигать 80 см, а вес превышать 100 килограммов. Предки тибетских мастифов были сторожевыми собаками.
Державший мастифов активист Рой Страйдер писал, что напоминающие плюшевых медведей собаки - не просто экспонаты для выставок. Несмотря на то, что они хорошо поддаются дрессировке, без тщательной социализации они могут быть опасны даже для хозяина. Тибетские сторожевые собаки по своему характеру – самостоятельно думающие убийцы, которые за тысячелетия приспособились жить в присутствии человека, подчеркивают и Страйдер, и член правления породного общества мастифов Кайре Меристо.
Член правления Валгаского собачьего клуба Гайда Хеланди добавила, что обвинять породу было бы неправильно, поскольку, как и среди людей, среди собак есть более агрессивные и более спокойные особи. «Разводчики тибетских мастифов говорят, что в последнее время их разделяют на два типа: на так называемых подлинных, которые более агрессивны, и на тех, с кем, прежде всего, ходят на выставки, они больше поддаются контролю со стороны человека», - говорит Хеланди.
Она добавила, что в мастифах силен инстинкт сторожевых собак и часто их тяжело удержать на привязи. «Всевозможные заборы особо их не удержат. Некоторые возвращали собак, потому что они не остаются дома. Есть высокие заборы и электрическая ограда, но собака просто хочет гулять и идет, может вытерпеть даже электричество. У такой собаки должен быть очень ответственный хозяин», - сказала Хеланди.