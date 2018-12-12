Сорвавшиеся с цепи собаки изувечили жительницу Эстонии

64-летняя Майе (имя изменено) отправилась за грибами в лес примерно в десяти километрах от Циргулийна. В какой-то момент на хуторе, находившемся примерно в полукилометре от нее, сорвались с цепи два огромных черных тибетских мастифа. «Я только срезала гриб. Поднялась и заметила, что две собаки несутся прямо на меня. Они сразу напали», - рассказала женщина.

Псы изгрызли правую руку женщины до перелома кости. Собаки кусали ее и за голову, но, к счастью, там у нее остались лишь шишки. Врачи вырезали гематомы в больнице. Собаки стали менее агрессивными, когда женщина упала и оказалась в сидячем положении. «Пока я была на ногах, они все время кусали, когда же я упала, прекратили нападать - только лаяли. Мне каким-то образом удалось достать телефон и позвонить», - рассказала пострадавшая.

По словам Майе, прошло примерно 20 минут, прежде чем на машине приехал ее спутник жизни. Тогда собаки помчались к машине. В это время на квадроцикле на место происшествия подъехал и хозяин собак. В Валгаской больнице женщине наложили на руку гипс на пять недель. Окончательно она не восстановилась до сих пор. «Рука все еще дает о себе знать. Пока не такая сильная, как прежде. Если поднимаю тяжести, сразу начинает болеть. Мне иногда до сих пор снятся кошмары», - признается пострадавшая.

По словам местных жителей, собаки держат в страхе целую деревню. Так, некая жительница деревни Уникюла, что рядом с Тылисте, утверждает, что один из псов напал на ее мужа, когда он ходил за грибами, и тоже сломал ему руку. «Мы живем в страхе. Мы боимся пойти в лес за ягодами. Ходим с ножом в голенище. Я сама звонила в полицию. Они ничего сделать не могут. Когда они приезжают, собаки на привязи», - рассказала женщина.

По ее словам, нельзя позволять держать собак таким способом. «Если он не справляется, нужно вмешаться, чтобы забрать у него животных».

Таблички недалеко от места происшествия. ФОТО: Tiit Loim

Собирают грибы в частных владениях

Майе признает, что заметила табличку «Частная собственность» и предупреждение о злых собаках. И нападение произошло в частных владениях. «Но не может же быть, что собака побежит в лес. Мне это не пришло в голову. У нас тоже табличка «Злая собака». На самом деле нельзя никому запрещать ходить за грибами», - считает она.

Пострадавшая и хозяин собак договорились между собой, женщина получила компенсацию в 1850 евро. Майе считает, что проблема решена: «Они обещали, что будут держать собак на привязи и больше такого не повторится. У меня к ним больше нет никаких претензий».