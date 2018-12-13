Чт, 13.12.2018
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  • Цепная авария в Таллинне: двух человек увезли на скорой

Цепная авария в Таллинне: двух человек увезли на скорой

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Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В среду утром в Таллинне на Бульваре Сыпрузе столкнулись три автомобиля, пострадали два человека.

ДТП произошло в 9.04 у дома по адресу Сыпрузе-пуйестеэ, 179. 24-летний водитель BMW 318i врезался в остановившуюся перед ним Honda CR-V, за рулем которой был 63-летний мужчина. В результате столкновения Honda отбросило в Audi A4, которой управлял 32-летний мужчина.

Водителей Honda и Audi доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.

Подробности ДТП выясняются.

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