Цепная авария в Таллинне: двух человек увезли на скорой
13 декабря 2018, 7:14
В среду утром в Таллинне на Бульваре Сыпрузе столкнулись три автомобиля, пострадали два человека.
ДТП произошло в 9.04 у дома по адресу Сыпрузе-пуйестеэ, 179. 24-летний водитель BMW 318i врезался в остановившуюся перед ним Honda CR-V, за рулем которой был 63-летний мужчина. В результате столкновения Honda отбросило в Audi A4, которой управлял 32-летний мужчина.
Водителей Honda и Audi доставили в Северо-эстонскую региональную больницу.
Подробности ДТП выясняются.