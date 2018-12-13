Цепная авария в Таллинне: двух человек увезли на скорой

ДТП произошло в 9.04 у дома по адресу Сыпрузе-пуйестеэ, 179. 24-летний водитель BMW 318i врезался в остановившуюся перед ним Honda CR-V, за рулем которой был 63-летний мужчина. В результате столкновения Honda отбросило в Audi A4, которой управлял 32-летний мужчина.