Бил, бью и буду бить: Кержакова обвинили в домашнем насилии

Пара сейчас разводится. Кержакову и его жене судом назначена экспертиза с врачом-наркологом.

«Угрозы от него поступают в мой адрес достаточно часто.

В основном он грозится опубликовать наши домашние видео, которые он снимал в период, когда у меня было тяжелое психоэмоциональное состояние после смерти моего отца, Вадима Тюльпанова, экс-председателя Заксобрания Петербурга и члена Совета Федерации РФ.

Одно из видео вы уже видели. Он выложил его в интернет, снято скрытой камерой – одна из моих встреч с ребенком, где несанкционированно эта камера стояла, против всех вообще морально-правовых законов. Такими видео он меня пугает практически ежедневно.

Он, можно сказать, выкинул сына в эту комнату, быстро вышел с няней и захлопнул дверь. Конечно, ребенок испугался, ребенок был не подготовлен, ребенок начал плакать.

Я старалась вести себя как можно безопаснее для малыша и не трогать его руками, чтобы еще больший стресс не наносить. Кержаков все это заснял. Другой вопрос, что у меня были и хорошие встречи с сыном, а эта – одна из первых.

В нормальной ситуации ребенок не должен так реагировать, а у него была ярко выраженная реакция протеста, и у меня появились мысли, что он, Кержаков, возможно, показывал ему фотографию и говорил что-то плохое: «Вот придет злая тетя.

Большая ссора была связана с тем, что я узнала о его многочисленных изменах. У него был большой матч, мы жили в Цюрихе. После матча он сильно напился, до такой степени, что справлял нужду в городской фонтан.

Дома он уснул, а я нашла телефон и там прочитала про все его многочисленные похождения, когда я улетала по работе и в Петербурге проводила время с его старшим ребенком.

На утро я спросила: что это такое? У него была ярко выраженная агрессия на меня. Были собраны чемоданы. Он стал с силой бросать меня на них. Я падала каждый раз на эти чемоданы, пыталась подняться, он бросал меня снова и снова.

У меня все тело было в синяках, я была вся избита, очень сильно болели ребра и голова. В Петербурге у меня выявили трещину в ребре и сотрясение мозга.

Когда он узнал, сильно испугался, что я все придам огласке. Он просил прощения и перевел сумму в 4 миллиона долларов, как бы говоря, что это гарантия того, что такого больше никогда не повторится».