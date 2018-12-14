Cмотрите, насколько выросли цены на квартиры по сравнению с самым низким показателем кризисного периода

Десять лет назад разразился мировой экономический кризис, который достаточно болезненно отразился также и на эстонском рынке недвижимости.
Начиная с 2008 года цены на недвижимость, которые до того момента стремительно росли благодаря щедрым кредитным вливаниям, перешли в свободное падение. В разных городах Эстонии кульминация кризиса наступила в разное время, однако ни одному региону не удалось избежать его губительных последствий. По мере отступления кризиса цены на недвижимость начали вновь подниматься вверх, и бюро недвижимости Pindi Kinnisvara впервые представляет сравнительный анализ и обзор того, каким был рост цен в посткризисный период в разных городах.
Председатель правления Pindi Kinnisvara Тийна Кукк заметила, что восстановление цен было непрерывным, но последовательным. «Вместе с тем, высокого признания заслуживает тот факт, что действующие в Эстонии банки усвоили прежний урок и не перегревают рынок вновь, предлагая дешевые кредиты. Доказательством этого является то обстоятельство, что независимо от значительного повышения жизненного уровня населения количество сделок с недвижимостью не поднялось до прежнего высокого уровня, некогда достигнутого в период бума», – пояснила она.